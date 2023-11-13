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Еврокомиссар Линарчич заявил о катастрофической ситуации в секторе Газа

0:54
Мир

Обстановка в Газе остаётся "катастрофической" и продолжает ухудшаться. Об этом сообщил еврокомиссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич.

Еврокомиссар Линарчич заявил о катастрофической ситуации в секторе Газа
Фото: openverse.org by Israel Defense Forces is licensed under CC BY-NC 2.0.

Он призвал увеличить поставки гумпомощи в Газу и вводить гуманитарные паузы для её распределения среди мирных жителей. По его словам, сектор Газа также нуждается в топливе, которое позволит обеспечить функционирование медучреждений.

"Ситуация в секторе Газа катастрофическая и становится только хуже", — подчеркнул еврокомиссар в разговоре с журналистами перед встречей министров иностранных дел государств ЕС.

Ранее граждане РФ, которым удалось эвакуироваться из сектора Газа, поблагодарили российское руководство за помощь. Они признались, что выбрались "из ада", поскольку Израиль "сильно бомбит" Газу, столкнувшуюся с огромным дефицитом продуктов питания.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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