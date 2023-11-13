У беженцев с Украины в российских регионах возникают проблемы с паспортами и расчётом пенсий

1:36 Your browser does not support the audio element. Мир

С начала октября 2022 года по май 2023 года более 1,5 миллиона украинцев приобрели российское гражданство. Процесс оформления документов занимает в среднем чуть более двух недель, и после получения паспорта большинство выражают желание постоянно проживать в РФ.

Фото: Openverse by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По данным РБК, почти никто из переселенцев не рассматривает другие варианты легализации пребывания в стране, такие как получение временного убежища или разрешения на временное проживание (РВП). Иммигранты выражают желание остаться в России на постоянной основе.

"Многие вопросы законодательно урегулированы. Дало свои плоды и правовое просвещение. Люди успели разобраться во многих вопросах. Многие приобрели российское гражданство. Основные острые моменты сняты", — рассказали в аппарате омбудсмена Воронежской области.

Однако, несмотря на решённые проблемы, остаются некоторые трудности. Например, возникают сложности при оформлении документов для владельцев новых украинских удостоверений личности в пластиковом формате (ID-карт). Эксперты указали на возможные трудности из-за отсутствия подтверждения проживания на украинской территории, что может замедлить процесс получения гражданства.

Также возникают вопросы по расчёту пенсий, связанные с подтверждением трудового стажа. В некоторых случаях создаются межведомственные комиссии для их решения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.