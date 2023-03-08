Для обслуживания стареющего населения Польши требуются молодые и энергичные люди. Однако найти таких становится проблематично из-за снижения рождаемости. На это обратил внимание обозреватель "Русской Весны" Павел Ковалёв.
В Польше снижается и количество семей. С 2021 года их количество сократилось на 7,4%. Около 32% семей не имеют детей. Это влияет на национальную безопасность страны.
Для решения демографических вопросов Польша принимает ряд неординарных мер. В частности, жителям выдают кредиты с нулевой ставкой практически на всё.
Ковалёв обращает внимание на то, что многие поляки вместо жизненно необходимых производственных сфер выбирают фотографию, дизайн, туризм. Власти страны решили использовать украинцев для решения вопроса с нехваткой рабочей силы в некоторых сферах деятельности. Чтобы их удержать в стране, власти придумали своеобразную "мышеловку". Она предполагает бесплатное жильё, всестороннюю правовую и гуманитарную помощь. Однако "сказка" быстро закончилось: Варшава погнала украинцев работать во вновь понастроенные логистические и торговые центры, сборочные предприятия и на поля с клубникой.
"Если просто взять и проехать вокруг Варшавы, вы будете шокированы количеством новых "коробок для труда", созданных для украинцев", — отмечает обозреватель.
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