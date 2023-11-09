Израиль уличил ХАМАС в передвижении на машинах скорой помощи

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Боевики ХАМАС ездят на машинах скорой помощи, чтобы не попасть под обстрел Израиля, сообщает информационный портал Yedioth Ahronoth со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Фото: Reuters

В доказательство этих обвинений армия обороны Израиля представила запись перехваченного телефонного разговора террористов, в котором они прямо заявляют, что могут "уехать на любой машине скорой помощи", на какой захотят.

Ранее боевики ХАМАС уже признавались, что маскируются под медиков скорой помощи, чтобы обезопасить себя. По словам задержанных ЦАХАЛом участников нападения 7 октября, у группировки есть автомобили, выглядящие как "гражданские машины скорой помощи, чтобы они не вызывали подозрений и не подвергались бомбардировкам со стороны Израиля".

Ранее ЦАХАЛ сообщал об авиаударе по скорой помощи в зоне боевых действий в Газе. По утверждению военных, в машине ехали ХАМАСовцы, они погибли.