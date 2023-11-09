Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минобороны РФ: военные комиссариаты в России будут реорганизованы
Прокуратурой обжалован отказ в заочном аресте Толоконниковой*
Дрон ВСУ сбросил кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат в Курской области
Агата Муцениеце мечтает о роли в азиатском кино
В РФ зафиксирован рекорд по ценам на арендуемое жилье
МВД Абхазии: данные о проникновении диверсантов в республику не подтвердились
Политик Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и отдать своё место Украине
Киев довёл потери ВСУ до десятикратной разницы с армией России
Глава Украины Зеленский заявил, что собаки правили бы планетой лучше людей

Израиль уличил ХАМАС в передвижении на машинах скорой помощи

0:59
Мир

Боевики ХАМАС ездят на машинах скорой помощи, чтобы не попасть под обстрел Израиля, сообщает информационный портал Yedioth Ahronoth со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Израиль уличил ХАМАС в передвижении на машинах скорой помощи
Фото: Reuters

В доказательство этих обвинений армия обороны Израиля представила запись перехваченного телефонного разговора террористов, в котором они прямо заявляют, что могут "уехать на любой машине скорой помощи", на какой захотят.

Ранее боевики ХАМАС уже признавались, что маскируются под медиков скорой помощи, чтобы обезопасить себя. По словам задержанных ЦАХАЛом участников нападения 7 октября, у группировки есть автомобили, выглядящие как "гражданские машины скорой помощи, чтобы они не вызывали подозрений и не подвергались бомбардировкам со стороны Израиля".

Ранее ЦАХАЛ сообщал об авиаударе по скорой помощи в зоне боевых действий в Газе. По утверждению военных, в машине ехали ХАМАСовцы, они погибли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Младшая дочь Заворотнюк выступила на большой сцене: невероятное сходство с мамой

Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.

Младшая дочь Заворотнюк впервые выступила на большой сцене и показала сходство с мамой
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Россия уничтожила "крысу" зашедшую в порт Одессы
На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов Внеочередные выборы стали для Сербии привычным делом Михаил Плисюк Фёдор Тютчев: самый русский поэт прожил десятилетия вдали от России Сергей Лебедев
Некоторые артисты оставили мирную жизнь и погибли в зоне СВО
Владимир Путин принял решение о мобилизованных на СВО
"Теперь все равны": в России заявили о решении Путина по мобилизованным
"Теперь все равны": в России заявили о решении Путина по мобилизованным
Последние материалы
В РФ зафиксирован рекорд по ценам на арендуемое жилье
МВД Абхазии: данные о проникновении диверсантов в республику не подтвердились
Израиль уличил ХАМАС в передвижении на машинах скорой помощи
Политик Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и отдать своё место Украине
Киев довёл потери ВСУ до десятикратной разницы с армией России
Глава Украины Зеленский заявил, что собаки правили бы планетой лучше людей
ТАСС: впервые за десятилетие в порт Махачкалы пришла партия машин из-за границы
Основатель студии в Твери Саламов подтвердили визит уехавшей из РФ певицы Аллы Пугачёвой
Кардиолог Гаврилюк перечислила профессии, которые ведут к летальному исходу
Из Польши уходит вооружение, предоставленное ФРГ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников