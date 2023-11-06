Трамп отказался посещать Украину по приглашению Зеленского

Бывший президент США Дональд Трамп ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что с его стороны было бы неуместно принимать его в данный момент. В качестве причины своего решения Трамп сослался на продолжающиеся контакты между нынешней администрацией США и украинским руководством.
"Я бы не хотел создавать конфликт интересов" — отметил он, как сообщает NSN.
Ранее Трамп предположил, что для урегулирования конфликта на Украине потребуется всего 24 часа. В ответ президент Зеленский выразил мнение, что такое быстрое решение невозможно, и указал на свою готовность обсудить это с Трампом.
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