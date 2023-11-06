Трамп отказался посещать Украину по приглашению Зеленского

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Бывший президент США Дональд Трамп ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что с его стороны было бы неуместно принимать его в данный момент. В качестве причины своего решения Трамп сослался на продолжающиеся контакты между нынешней администрацией США и украинским руководством.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Я бы не хотел создавать конфликт интересов" — отметил он, как сообщает NSN.

Ранее Трамп предположил, что для урегулирования конфликта на Украине потребуется всего 24 часа. В ответ президент Зеленский выразил мнение, что такое быстрое решение невозможно, и указал на свою готовность обсудить это с Трампом.

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