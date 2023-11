Трамп отказался посещать Украину по приглашению Зеленского

Your browser does not support the audio element.

Бывший президент США Дональд Трамп ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что с его стороны было бы неуместно принимать его в данный момент. В качестве причины своего решения Трамп сослался на продолжающиеся контакты между нынешней администрацией США и украинским руководством.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.