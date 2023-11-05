В результате интенсивных ударов Израиля по сектору Газа без вести пропали около 60 заложников ХАМАС.
Об этом сообщила боевая группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", относящаяся к ХАМАС.
"В результате ударов Израиля по сектору Газа без вести пропали 60 заложников", — пишет Anadolu Ajansi.
Ещё 23 человека могут оставаться под завалами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певицу Аллу Пугачёвой считают виновной в крахе карьеры многих звёзд.