В результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа без вести пропали 60 заложников

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В результате интенсивных ударов Израиля по сектору Газа без вести пропали около 60 заложников ХАМАС.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Об этом сообщила боевая группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", относящаяся к ХАМАС.

"В результате ударов Израиля по сектору Газа без вести пропали 60 заложников", — пишет Anadolu Ajansi.

Ещё 23 человека могут оставаться под завалами.

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