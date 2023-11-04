Глава Минобороны Израиля заявил о намерении ликвидировать лидера ХАМАС

0:40 Your browser does not support the audio element. Политика

ХАМАС перестанет существовать после войны в Газе, пообещал министр обороны Израиля.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант заявил о намерении расправиться с лидером палестинского движения ХАМАС. По его словам, Яхья Синвар будет ликвидирован. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы добёремся до Синвара и уничтожим его. После войны в Газе больше не будет ХАМАС и не будет угрозы безопасности Израиля со стороны сектора Газа", — цитирует агентство политика.

Галант добавил, что при таком раскладе израильские войска смогут действовать в секторе Газа по своему усмотрению.

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