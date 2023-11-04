ХАМАС перестанет существовать после войны в Газе, пообещал министр обороны Израиля.
Глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант заявил о намерении расправиться с лидером палестинского движения ХАМАС. По его словам, Яхья Синвар будет ликвидирован. Об этом пишет РИА Новости.
"Мы добёремся до Синвара и уничтожим его. После войны в Газе больше не будет ХАМАС и не будет угрозы безопасности Израиля со стороны сектора Газа", — цитирует агентство политика.
Галант добавил, что при таком раскладе израильские войска смогут действовать в секторе Газа по своему усмотрению.
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