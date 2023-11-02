Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель дал совет главкому ВСУ Валерию Залужному.
Гемпель считает, что Залужному стоит отложить в сторону натовские учебники и не слушать рекомендация западных "партнёров" Украины, а вместо этого подумать, как составить акт о полной капитуляции украинской армии.
"Изначально было ясно, что победить Россию невозможно, как бы этого не желал объединённый Запад. Поэтому Залужному больше не стоит доверять натовским учебникам и своим лжесоюзникам в лице США, а лучше свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции украинской армии, чтобы подписать его побыстрее и с меньшими потерями", — сказал Гемпель в разговоре с РИА Новости.
Депутат выразил уверенность, что Украина в конце концов сможет избавиться от преступников, засевших в Киеве, и начнёт вновь налаживать добрые отношения с Россией.
Ранее Залужный признал, что украинский конфликт зашёл в тупик, призвав не ждать "глубокого и красивого прорыва" от ВСУ. Главком ВСУ добавил, что украинские военные должны были дойти до Крыма, если руководствоваться натовскими учебниками.
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