В Крыму дали совет Залужному: потрать время на составление акта о капитуляции ВСУ

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель дал совет главкому ВСУ Валерию Залужному.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Гемпель считает, что Залужному стоит отложить в сторону натовские учебники и не слушать рекомендация западных "партнёров" Украины, а вместо этого подумать, как составить акт о полной капитуляции украинской армии.

"Изначально было ясно, что победить Россию невозможно, как бы этого не желал объединённый Запад. Поэтому Залужному больше не стоит доверять натовским учебникам и своим лжесоюзникам в лице США, а лучше свободное время потратить на составление акта о полной капитуляции украинской армии, чтобы подписать его побыстрее и с меньшими потерями", — сказал Гемпель в разговоре с РИА Новости.

Депутат выразил уверенность, что Украина в конце концов сможет избавиться от преступников, засевших в Киеве, и начнёт вновь налаживать добрые отношения с Россией.

Ранее Залужный признал, что украинский конфликт зашёл в тупик, призвав не ждать "глубокого и красивого прорыва" от ВСУ. Главком ВСУ добавил, что украинские военные должны были дойти до Крыма, если руководствоваться натовскими учебниками.