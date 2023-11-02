При атаках израильской армии обороны (ЦАХАЛ) на сектор Газа погибли свыше 8,8 тысячи человек, следует из заявления Минздрава Газы.
По данным ведомства, количество погибших достигло 8 805 человек. Отмечается, что различные ранения в результате обстрелов получили более 22 тысяч жителей сектора Газа.
Как пояснили в министерстве, жертвами боестолкновений стали свыше 3,6 тысячи несовершеннолетних.
Ранее аналитики из Великобритании объяснили гибель большого числа детей в Газе высокой рождаемостью и "молодой демографией".
При этом президент США Джо Байден призывает к гуманитарной паузе в ходе палестино-израильского конфликта, которая необходима для освобождения заложников.
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