Байден призвал к гуманитарной паузе в секторе Газа

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Американский президент Джо Байден призвал сделать гуманитарную паузу в секторе Газа для того, чтобы вернуть заложников.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

"Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени на вызволение пленников", — заявил американский лидер на выступлении на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Кому — "нам", Байден объяснить не успел, его выступление прервала женщина, которая представилась раввином. Она обратилась к американскому президенту с просьбой выступить за прекращение огня. Но присутствующие на выступлении "зашикали" на неё и не дали договорить.

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