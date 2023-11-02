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Детский фонд ООН назвал бойней удар ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе

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Мир

Детский фонд ООН заявил, что удар израильской армии по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа — бойня, которая "ужасает".

Детский фонд ООН назвал бойней удар ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе
Фото: Правда.Ру

"Сцены бойни, поступающие из лагеря Джебалия в секторе Газа после ударов вчера и сегодня ужасают, — сообщили в ЮНИСЕФ. — Дома были разрушены, сотни людей, по-видимому, получили ранения и убиты".

ЦАХАЛ нанесла удары по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа в минувшие вторник и среду. По меньшей мере 195 человек погибли, ещё 777 пострадали, сообщили представители движения ХАМАС.

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ЦАХАЛ дал 24 часа на эвакуацию мирным жителям Сектора Газа | Израиль Палестина война
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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