Детский фонд ООН заявил, что удар израильской армии по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа — бойня, которая "ужасает".
"Сцены бойни, поступающие из лагеря Джебалия в секторе Газа после ударов вчера и сегодня ужасают, — сообщили в ЮНИСЕФ. — Дома были разрушены, сотни людей, по-видимому, получили ранения и убиты".
ЦАХАЛ нанесла удары по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа в минувшие вторник и среду. По меньшей мере 195 человек погибли, ещё 777 пострадали, сообщили представители движения ХАМАС.
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