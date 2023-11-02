Французский аналитик Сайес: события в Газе позволят Западу отдать "тихую победу" России на Украине

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На фоне событий на Ближнем Востоке западные власти смогут уйти с Украины без ущерба для имиджа, заявили аналитики. По их мнению, израильско-палестинский конфликт позволит "отдать" России "тихую победу".

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Газа — способ исполнить российские требования по Незалежной, однако не допустить "триумф" Москвы, считают аналитики.

"События в Газе представляют собой возможность плавно свернуть операцию Запада на Украине вдали от западных же видеокамер. Победа России могла бы произойти тихо", — заявил аналитик AgoraVox Жюль Сейес.

Как подчеркнул Сайес, в таком случае это не подпортит имидж западным политикам, а конфликт можно будет по-быстрому "свернуть".

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