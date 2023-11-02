Британские аналитики считают, что высокая смертность среди детей сектора Газа на фоне ударов ЦАХАЛ — результат высокой рождаемости. Они уточнили, что на территории очень "молодая демография".
Так, по мнению обозревателей, когда ХАМАС взял под контроль территорию, движение постаралось сохранить высокую рождаемость среди молодого населения.
"Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию. Около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет, что намного выше, чем в среднем в других странах с доходом выше среднего", — пишут аналитики Economist.
Как подчеркнули авторы, высокая смертность среди детей с начала военного конфликта в секторе Газа обусловленная "высокой рождаемостью".
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