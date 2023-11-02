Британский журнал Economist объяснил гибель детей в Газе высокой рождаемостью

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Британские аналитики считают, что высокая смертность среди детей сектора Газа на фоне ударов ЦАХАЛ — результат высокой рождаемости. Они уточнили, что на территории очень "молодая демография".

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Так, по мнению обозревателей, когда ХАМАС взял под контроль территорию, движение постаралось сохранить высокую рождаемость среди молодого населения.

"Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию. Около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет, что намного выше, чем в среднем в других странах с доходом выше среднего", — пишут аналитики Economist.

Как подчеркнули авторы, высокая смертность среди детей с начала военного конфликта в секторе Газа обусловленная "высокой рождаемостью".

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