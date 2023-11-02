Ведущая Fox Ингрэм: Байдену стоит сразу поставлять оружие в Россию

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Россия всё равно заполучить западное оружие, поставленное Украине, заявила ведущая американского телеканала Fox News Лора Ингрэм. По её мнению, президенту Штатов Джо Байдену можно существенно сократить этот путь и сразу "отдать" всю технику российской стороне.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как подчеркнула Ингрэм, весь мир наблюдает, как обстоят дела на Украине.

"Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь всё равно, в конце концов, его получат", — заявила ведущая в эфире Fox News.

Как пример она привела Афганистан. Когда Штаты тоннами поставляли в страну вооружение, но в итоге всё побросали и ушли.

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