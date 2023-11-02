Киевские власти остались недовольны визитом крымской делегации в Турцию и потребовали объяснений у Анкары. Делегация из Ялты приняла участие в заседании международной организации "Объединённые города и местные власти".
МИД Незалежной обратился к турецким властям с официальным письмом.
"МИД Украины требует у турецкой стороны объяснения по поводу визита в Турцию представителей российской администрации в Ялте", — пишет "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.
Получил ли Киев какой-либо ответ от Анкары, издание не уточняет.
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