МИД Украины потребовал от Турции объяснить визит делегации из Ялты в страну

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Киевские власти остались недовольны визитом крымской делегации в Турцию и потребовали объяснений у Анкары. Делегация из Ялты приняла участие в заседании международной организации "Объединённые города и местные власти".

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

МИД Незалежной обратился к турецким властям с официальным письмом.

"МИД Украины требует у турецкой стороны объяснения по поводу визита в Турцию представителей российской администрации в Ялте", — пишет "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.

Получил ли Киев какой-либо ответ от Анкары, издание не уточняет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.