Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что руководство его страны сейчас не рассматривает возможность прекращения боёв с палестинским движением ХАМАС.
По его словам, израильская армия обороны (ЦАХАЛ) настроена на дальнейшие сражения. Вариант отказа от боевых действий не обсуждается, уточнил посол.
"Ответ "нет" не рассматривается", — отметил дипломат в эфире "России 24".
Ранее журналисты агентства France-Presse сообщили о движении израильских танков в сторону города Газа. Они утверждают, что тяжёлая техника ЦАХАЛ заблокировала ключевую дорогу.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль не открывать огонь в секторе Газа. Он потребовал урегулировать конфликт с помощью дипломатических механизмов.
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