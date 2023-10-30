Посол Израиля в РФ: ЦАХАЛ не рассматривает вариант прекращения боевых действий

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Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что руководство его страны сейчас не рассматривает возможность прекращения боёв с палестинским движением ХАМАС.

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По его словам, израильская армия обороны (ЦАХАЛ) настроена на дальнейшие сражения. Вариант отказа от боевых действий не обсуждается, уточнил посол.

"Ответ "нет" не рассматривается", — отметил дипломат в эфире "России 24".

Ранее журналисты агентства France-Presse сообщили о движении израильских танков в сторону города Газа. Они утверждают, что тяжёлая техника ЦАХАЛ заблокировала ключевую дорогу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль не открывать огонь в секторе Газа. Он потребовал урегулировать конфликт с помощью дипломатических механизмов.