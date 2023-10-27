Генсек ООН Антониу Гутерриш настаивает на прекращениюи огня в секторе Газа после сообщений о "расширении наземных операций Израиля".
Генсек ООН вновь призвал к гуманитарному прекращению огня в палестинской автономии.
Он наставивает также на освобождении всех заложников и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
"Каждый должен взять на себя ответственность. Это момент истины. История нас всех рассудит", — заявил Гутерриш.
Ранее ХАМАС заявил, что сектор Газа был атакован Израилем "с суши, моря и воздуха".
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