Генсек ООН призвал Израиль к прекращению огня в секторе Газа

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Генсек ООН Антониу Гутерриш настаивает на прекращениюи огня в секторе Газа после сообщений о "расширении наземных операций Израиля".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Генсек ООН вновь призвал к гуманитарному прекращению огня в палестинской автономии.

Он наставивает также на освобождении всех заложников и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Каждый должен взять на себя ответственность. Это момент истины. История нас всех рассудит", — заявил Гутерриш.

Ранее ХАМАС заявил, что сектор Газа был атакован Израилем "с суши, моря и воздуха".