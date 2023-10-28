Израиль сильно рискнёт, если начнёт масштабную наземную военную операцию в Газе, заявил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, множество стран Ближнего Востока объединятся в коалицию.
Как подчеркнул Макгрегор, в случае, если начнётся масштабная наземная операция, Тель-Авиву придётся воевать "против всех".
"Если Армия обороны Израиля начнёт крупное наземное вторжение в Газу, все, от Индонезии до Марокко, объединятся в военный альянс против Израиля", — заявил Макгрегор на своей странице в Сети.
Ранее иранские власти пригрозили Тель-Авиву и США открытием новых фронтов, если Вашингтон продолжит поддерживать Израиль.
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