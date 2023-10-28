Экс-советник Пентагона Макгрегор: Израиль ждёт война с коалицией стран от Индонезии до Марокко

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Израиль сильно рискнёт, если начнёт масштабную наземную военную операцию в Газе, заявил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, множество стран Ближнего Востока объединятся в коалицию.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул Макгрегор, в случае, если начнётся масштабная наземная операция, Тель-Авиву придётся воевать "против всех".

"Если Армия обороны Израиля начнёт крупное наземное вторжение в Газу, все, от Индонезии до Марокко, объединятся в военный альянс против Израиля", — заявил Макгрегор на своей странице в Сети.

Ранее иранские власти пригрозили Тель-Авиву и США открытием новых фронтов, если Вашингтон продолжит поддерживать Израиль.

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