Израиль сильно рискнёт, если начнёт масштабную наземную военную операцию в Газе, заявил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, множество стран Ближнего Востока объединятся в коалицию.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.