Иран заявил о превентивных мерах против Израиля в ближайшее время: чревато "изменением географической карты"

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Лидеры сопротивления Израилю не позволят в Газе делать всё, что захочет Тель-Авив, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. По его словам, в ближайшие часы Тегеран может применить "превентивные меры".

Фото: https://www.elaosboa.com/

Как подчеркнул глава иранского МИД, меры могут быть "любыми".

"Лидеры сопротивления не позволят израильскому режиму делать в Газе всё, что захочет, а потом, когда успокоится насчёт Газы, отправляться за другими очагами сопротивления в регионе… В ближайшие часы можно представить реализацию любых превентивных мер", — заявил глава МИД агентству IRNA.

По его словам, речь идёт не только о сопротивлении "агрессии Израиля", но и более масштабных шагах, к примеру, "изменении географической карты".

"Расширение масштабов войны в области сопротивления само по себе создаст картину, результатом которой будет изменение географической карты Израиля", — резюмировал министр.

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