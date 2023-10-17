Лидеры сопротивления Израилю не позволят в Газе делать всё, что захочет Тель-Авив, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. По его словам, в ближайшие часы Тегеран может применить "превентивные меры".
Как подчеркнул глава иранского МИД, меры могут быть "любыми".
"Лидеры сопротивления не позволят израильскому режиму делать в Газе всё, что захочет, а потом, когда успокоится насчёт Газы, отправляться за другими очагами сопротивления в регионе… В ближайшие часы можно представить реализацию любых превентивных мер", — заявил глава МИД агентству IRNA.
По его словам, речь идёт не только о сопротивлении "агрессии Израиля", но и более масштабных шагах, к примеру, "изменении географической карты".
"Расширение масштабов войны в области сопротивления само по себе создаст картину, результатом которой будет изменение географической карты Израиля", — резюмировал министр.
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