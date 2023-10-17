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СБ ООН не принял российский проект резолюции по прекращению огня в Газе и Израиле

1:05
Мир

Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по прекращению огня в Газе и Израиле. Согласно информации, четыре проголосовали "против", ещё шесть воздержались. Для того, чтобы документ "прошёл" необходимо было набрать девять "за".

СБ ООН не принял российский проект резолюции по прекращению огня в Газе и Израиле
Фото: openverse

Так, российский документ не поддержали: США, Великобритания, Франция и Япония.

Свой голос "за" отдали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик.

Шесть стран предпочли воздержаться от голосования: Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, голосование чётко показало сторонников и противников конфликта.

"Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава", — заявил Небензя на заседании СБ ООН, комментируя результаты голосования.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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