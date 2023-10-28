Вашингтону стоит прекратить помогать Тель-Авиву в израильско-палестинском конфликте, иначе Иран откроет против Штатов "новые фронты", заявил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан.
Как подчеркнул глава иранского МИД, Вашингтон призывал союзников сдержаться от принятия какой-либо из сторон в конфликте, но в итоге сам стал усиленно помогать ЦАХАЛ.
"Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США, — заявил министр в эфире Bloomberg Television. — Открытие новых фронтов будет неизбежным, и это… вынудит Израиль пожалеть о своих действиях…"
Как подчеркнул Амир Абдоллахиан, новые фронты могут быть открыты в любое время и в любом месте.
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