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Палестинский Красный полумесяц потерял связь со своими сотрудниками в Газе

0:37
Мир

Палестинское общество Красного полумесяца потеряло связь со своими сотрудниками в секторе Газа. Как сообщили в ведомстве, израильские власти исключили любые возможности для переговоров.

Палестинский Красный полумесяц потерял связь со своими сотрудниками в Газе
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Так, по данным Красного полумесяца, это сильно повлияло на работу экстренных служб на местах.

"Тревожная ситуация сложилась в Газе, поскольку мы потеряли связь с нашими командами на местах. Власти Израиля отключили проводную, сотовую и интернет-связь", — говорится в сообщении общества.

Ранее о потере связи сообщили специалисты ВОЗ и ЮНИСЕФ.

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ЦАХАЛ дал 24 часа на эвакуацию мирным жителям Сектора Газа | Израиль Палестина война
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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