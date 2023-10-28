Палестинское общество Красного полумесяца потеряло связь со своими сотрудниками в секторе Газа. Как сообщили в ведомстве, израильские власти исключили любые возможности для переговоров.
Так, по данным Красного полумесяца, это сильно повлияло на работу экстренных служб на местах.
"Тревожная ситуация сложилась в Газе, поскольку мы потеряли связь с нашими командами на местах. Власти Израиля отключили проводную, сотовую и интернет-связь", — говорится в сообщении общества.
Ранее о потере связи сообщили специалисты ВОЗ и ЮНИСЕФ.
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