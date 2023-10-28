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Советник Нетаньяху Регев: ХАМАС познает гнев Израиля той ночью

Мир

Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что ЦАХАЛ придёт за бойцами ХАМАС "этой ночью" и обрушат на них свой "гнев".

Советник Нетаньяху Регев: ХАМАС познает гнев Израиля той ночью
Фото: https://www.elaosboa.com/

При этом Регев заверил, что атаковать ХАМАС будет исключительно израильские военные, и на территории боевых действий нет "ни одного американца".

"Мы идём за вами, мы найдём вас и уничтожим как цель. ХАМАС почувствует наш гнев этой ночью", — заявил советник в интервью MSNBC.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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