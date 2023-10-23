Румынская журналистка инсценировала репортаж со взрывами из Израиля

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Румынская журналистка Кристина Чилаку с телеканала Digi 24 привлекла внимание всего мира фальшивым репортажем из Израиля. В своем отчете она пригнулась к земле и утверждала, что находилась очень близко к продолжающимся взрывам. Однако на заднем плане ее репортажа были замечены люди, спокойно прогуливающиеся пешком и едущие на велосипедах. Это заставило многих усомниться в подлинности ее отчета и вызвало сомнения относительно ее местонахождения, сообщает EADaily.

Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook.com

Пользователи социальных сетей широко раскритиковали репортаж, и это негативно сказалось на имидже телеканала. Многие люди предположили, что журналист, возможно, вообще не покидал Бухарест, и репортаж был инсценирован. Этот инцидент вызвал негативную реакцию в отношении телеканала и вызвал вопросы о доверии к журналистам.

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