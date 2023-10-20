FP: Украине придётся отказаться от территорий ради мира

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Украине, чтобы добиться мира, придётся пойти на серьёзные уступки. Об этом пишет издание Front Populaire (FP).

Фото: openverse.org

Автор отмечает, что разрешение украинского кризиса не может ограничиваться простым прекращением огня и замораживанием конфликта. Необходимы сложные переговоры, направленные на восстановление стабильности и безопасности в Европе. Чем быстрее европейские правящие элиты поймут это, тем лучше.

Статья также указывает, что Владимиру Зеленскому потребуется согласиться на четыре условия, чтобы добиться мира. Во-первых, Украина должна признать утрату своих территорий. Во-вторых, ей придётся стать "нейтральной", отказавшись от стремления вступить в НАТО и ЕС. Кроме того, русский язык должен быть закреплён наравне с украинским в Конституции. Наконец, страна должна пройти ограниченную форму демилитаризации, которая может быть компенсирована договором о взаимной обороне между Украиной, Германией, Францией и Польшей.

"Понятно, что эти положения трудно принять нынешней националистической фракции власти на Украине. Но какое другое решение возможно? Бесконечное продолжение конфликта со всевозрастающим числом погибших?" — задаётся вопросом автор.