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FP: Украине придётся отказаться от территорий ради мира

1:21
Мир

Украине, чтобы добиться мира, придётся пойти на серьёзные уступки. Об этом пишет издание Front Populaire (FP).

FP: Украине придётся отказаться от территорий ради мира
Фото: openverse.org

Автор отмечает, что разрешение украинского кризиса не может ограничиваться простым прекращением огня и замораживанием конфликта. Необходимы сложные переговоры, направленные на восстановление стабильности и безопасности в Европе. Чем быстрее европейские правящие элиты поймут это, тем лучше.

Статья также указывает, что Владимиру Зеленскому потребуется согласиться на четыре условия, чтобы добиться мира. Во-первых, Украина должна признать утрату своих территорий. Во-вторых, ей придётся стать "нейтральной", отказавшись от стремления вступить в НАТО и ЕС. Кроме того, русский язык должен быть закреплён наравне с украинским в Конституции. Наконец, страна должна пройти ограниченную форму демилитаризации, которая может быть компенсирована договором о взаимной обороне между Украиной, Германией, Францией и Польшей.

"Понятно, что эти положения трудно принять нынешней националистической фракции власти на Украине. Но какое другое решение возможно? Бесконечное продолжение конфликта со всевозрастающим числом погибших?" — задаётся вопросом автор.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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