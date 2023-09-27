Запад может заменить Зеленского, чтобы начать мирные переговоры

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Западные союзники, согласно информации dikGAZETE, могут начать рассматривать возможность отставки президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Фото: CreativeCommons

"Вполне вероятно, что Зеленскому — в силу положения, в котором он теперь находится в глазах мирового сообщества, — готовят замену", — говорится в статье.

По мнению авторов материала, Соединенные Штаты и Европа могут попытаться добиться окончания конфликта на Украине через переговоры. В результате такого сценария, как отмечает газета, в ближайшее время возможно появление нового лидера в стране.

Газета также отмечает, что Россия высказывала готовность к переговорам, но Киев, согласно законодательству, ввел запрет на них. В Кремле подчеркивали, что в настоящее время отсутствуют предпосылки для перевода ситуации в Украине в мирное русло, а достижение целей спецоперации является абсолютным приоритетом для Москвы.

В июне Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не отклонялась от возможности проведения переговоров, способных привести к урегулированию украинского кризиса.