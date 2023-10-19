Немецкий бизнесмен Дотком: США не выиграют войну с РФ, Китаем и исламским миром

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Соединённые Штаты Америки не смогут одержать победу в войне с РФ, КНР и исламским миром. Такое мнение выразил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком.

Фото: Openverse

По его словам, Вашингтон должен отступить во избежание крупного противостояния, в котором потерпит поражение.

"Правительство США не сможет выиграть в войне с Россией, Китаем и исламским миром одновременно", — подчеркнул предприниматель в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Он также обратил внимание на то, что все страны сейчас находятся в "критической фазе" из-за напряжённой обстановки на международной арене.

В четверг, 19 октября, американский президент Джо Байден выступит с обращением к нации и расскажет гражданам США о позиции Белого дома относительно конфликтов в Израиле и на Украине.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.