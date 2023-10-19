Белый дом: Байден в четверг выступит с обращением к нации по Израилю и Украине

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В четверг, 19 октября, запланировано обращение американского президента Джо Байдена к гражданам США. Он выступит с речью о ситуации в Израиле и на Украине, сообщается на официальном сайте администрации Соединённых Штатов.

Фото: Openverse

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, обращение начнётся в 20:00 (03:00 20 октября по московскому времени). Она отметила, что Байден намерен рассказать о позиции США относительно палестино-израильского конфликта.

Как сказано в официальном релизе, американский президент осудит "террористические атаки" ХАМАС на Израиль.

Помимо этого, Байден расскажет гражданам страны, что происходит в зоне украинского конфликта.

Ранее президент США посетил Израиль и пообещал поддерживать это государство в противостоянии с ХАМАС. При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху призвал не надеяться на быструю победу.