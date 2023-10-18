Биньямин Нетаньяху заявил, что путь к победе будет долгим и трудным

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместном брифинге с Джозефом Байденом рассказал, что поможет Изарилю победить.

Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook.com

Байден заверил, что США будут поддерживать Израиль в деле защиты его народа.

Нетаньяху признался, что на быструю победу не надеется.

"Путь к победе будет долгим и трудным, но единые цели, глубокое чувство справедливости и несгибаемый дух солдат и народа Израиля победят", — заявил лидер Израиля.

Ранее президент США заявил, что ракетный удар по больнице в секторе Газе нанесла "другая команда".