Байден заявил, что удар по больнице в Газе нанесла "другая команда"

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент США Джо Байден в ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что удар по больнице в Газе нанёс не Тель-Авив, а "другая команда".

Фото: openverse.org

По словам Байдена, такой вывод он сделал из того, "что увидел".

"На основе того, что я видел, похоже, это (удар. - Прим. ред.) был сделан другой командой, не вами", — заявил Байден, обращаясь к Нетаньяху.

Ранее израильские власти опровергли информацию о том, что удар по больнице нанесли военные ЦХАЛ, и уточнили, что трагедия могла произойти из-за "неудачно запущенной" ракеты со стороны ХАМАС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.