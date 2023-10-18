Президент США Джо Байден в ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что удар по больнице в Газе нанёс не Тель-Авив, а "другая команда".
По словам Байдена, такой вывод он сделал из того, "что увидел".
"На основе того, что я видел, похоже, это (удар. - Прим. ред.) был сделан другой командой, не вами", — заявил Байден, обращаясь к Нетаньяху.
Ранее израильские власти опровергли информацию о том, что удар по больнице нанесли военные ЦХАЛ, и уточнили, что трагедия могла произойти из-за "неудачно запущенной" ракеты со стороны ХАМАС.
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