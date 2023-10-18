МИД России: удар по больнице в Газе — акт расчеловечивания

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Удар по больнице в Газе — преступление и акт расчеловечивания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Фото: openverse

По её словам, ситуация на Ближнем Востоке набирает "чудовищные" обороты. Как подчеркнула Захарова, "режиссирует" военный конфликт Запад.

"Она (ситуация. — Прим. ред.) не сама собою складывается. <…> Всё это режиссируется из Вашингтона и Лондона", — заявила Захарова в интервью радио Sputnik.

Ранее израильские власти опровергли сообщения о том, что ЦХАЛ ударил по больнице в Газе, и подчеркнул, что это могла быть "неудачно запущенная" ракета со стороны ХАМАС.

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