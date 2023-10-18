Никто из сторон израильско-палестинского конфликта не готов к переговорам и мирному урегулированию военных действий, заявила посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон.
По её мнению, то, что мировое сообщество предлагает Тель-Авиву и Палестине выходы из сложившейся ситуации, не будет иметь эффекта, пока конфликтующие страны не решат закончить войну.
"Ни одна из сторон не готова к переговорам. Мы находимся на этапе войны, цель которой — уничтожить ХАМАС. Это должно быть на первом месте", — заявила дипломат израильским журналистам.
По её словам, сейчас "неподходящее время" для предложений от третьих стран, которые не участвуют в конфликте.
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