Европа не может себе позволить принять беженцев из сектора Газа, заявили депутаты Европарламента. По их словам, первыми под миграционный удар попадут Хорватия, Франция, Германия и Великобритания.
Как подчеркнул евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич, "его страна" станет, вероятно, транзитной для палестинских беженцев.
"Нелегальная миграция будет осуществляться, как обычно, в основном через мою страну — Хорватию. Я предсказываю новую волну миграции, конечными пунктами которой станут Франция, Германия и Великобритания", — пояснил политик "Известиям".
По его мнению, миграционные волны можно будет сдержать лишь вооружёнными силами на границе страны.
Евродепутат от Германии Гуннар Бек подчеркнул, что ЕС так и не построил центры для беженцев за пределами Евросоюза, а значит, размещение мигрантов ляжет на плечи рядовых жителей союза.
"Если миллионы палестинцев покинут сектор Газа, большинство из них в конечном итоге окажутся в Европе, даже если страны ЕС просто не смогут себе этого позволить", — резюмировал немецкий евродепутат.
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