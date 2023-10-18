Шииты "Хезболлаха" объявили 18 октября "днём гнева" против Израиля и Байдена

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Шиитское движение "Хезболлах" в Ливане на фоне израильско-палестинского конфликта объявило 18 октября "днём гнева" против Израиля, сообщили участники группы.

Фото: https://www.elaosboa.com/

По их словам, в этот день все мусульмане должны выйти на протесты против "агрессии" Тель-Авива.

"Среда станет днём беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена в сионистское образование (Израиль. — Прим. ред.), который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование", — говорится в заявлении движения.

По мнению членов движения, недостаточно того, что Израиль осудила часть мирового сообщества, и мусульмане должны выйти на протесты, чтобы надавить на правительства конфликтующих стран.

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