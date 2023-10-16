Трамп озвучил причины разрушений и смертей в мире

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Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена, заявив, что по всему миру происходят "смерть и разрушения" из-за некомпетентности нынешней администрации.

Фото: Оpenverse

Он сделал эти замечания во время выступления перед сторонниками в Айове. Трамп предположил, что Байден неадекватно решает проблемы, с которыми сталкивается страна, и вместо этого он сосредоточен на преследовании политических оппонентов законными средствами. Трамп также выразил убеждение, что если бы он все еще был на своем посту, на Ближнем Востоке было бы меньше беспорядков и более стабильная ситуация в Украине.

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