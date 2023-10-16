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Трамп озвучил причины разрушений и смертей в мире

0:41
Мир

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена, заявив, что по всему миру происходят "смерть и разрушения" из-за некомпетентности нынешней администрации.

Трамп озвучил причины разрушений и смертей в мире
Фото: Оpenverse

Он сделал эти замечания во время выступления перед сторонниками в Айове. Трамп предположил, что Байден неадекватно решает проблемы, с которыми сталкивается страна, и вместо этого он сосредоточен на преследовании политических оппонентов законными средствами. Трамп также выразил убеждение, что если бы он все еще был на своем посту, на Ближнем Востоке было бы меньше беспорядков и более стабильная ситуация в Украине. 

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«Россия тебе много платит». Финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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