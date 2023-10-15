Экс-советник Буша Уитон: успех контрнаступления ВСУ должен был "смыть позор" с команды Байдена

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Успех Вооружённых сил Украины в контрнаступлении, которое активно поддерживал Вашингтон, должен был "смыть позор" с команды действующего президента США Джо Байдена за провал миссии в Афганистане, заявил бывший советник при президентах Джордже Буше-младшем и Дональде Трампе Кристиан Уитон.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

По мнению экс-советника, команда Байдена делала ставку на ВСУ после провала в Афганистане.

"Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор. Однако разрекламированное украинское весенне-летнее контрнаступление провалилось", — заявил Уитон в статье для журнала National Interest.

Он подчеркнул, что кроме того, избиратели начинают анализировать политику Вашингтона в отношении интересов США.

"Избиратели только ещё больше разочаруются, когда заметят, что Вашингтон переживает о границах Украины больше, чем о своих", — резюмировал экс-советник.

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