Economist: ВСУ рискуют оказаться в котле в Авдеевке — инициатива перешла к России

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Из-за провала украинского наступления инициатива на поле боя перешла в руки России, заявили аналитики. Теперь ВСУ рискуют оказаться в "котле" в районе Авдеевки.

Фото: The Daily Beast

По мнению иностранных аналитиков, украинские военные уже окружены "с трёх сторон".

"Это одно из крупнейших наступлений России с весны прошлого года, и его цель, похоже, состоит в стремлении взять в "котёл" украинцев", — пишут авторы издания Economist.

В материале отмечается, что ВСУ из-за контрнаступления уже понесли большие потери, и не факт, что смогут выстоять в "котле", если он замкнётся.

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