Из-за провала украинского наступления инициатива на поле боя перешла в руки России, заявили аналитики. Теперь ВСУ рискуют оказаться в "котле" в районе Авдеевки.
По мнению иностранных аналитиков, украинские военные уже окружены "с трёх сторон".
"Это одно из крупнейших наступлений России с весны прошлого года, и его цель, похоже, состоит в стремлении взять в "котёл" украинцев", — пишут авторы издания Economist.
В материале отмечается, что ВСУ из-за контрнаступления уже понесли большие потери, и не факт, что смогут выстоять в "котле", если он замкнётся.
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