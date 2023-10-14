Участники встречи G20 призвали использовать ИИ, учитывая безопасность людей

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Участники парламентской встречи государств Группы двадцати (G20), которая прошла в Нью-Дели, призвали к осторожному использованию искусственного интеллекта (ИИ) с учетом защиты безопасности людей, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление, принятое по итогам встречи.

Фото: Openverse

В заявлении также отмечается, что в процессе внедрения и использования ИИ необходимо соблюдать принципы защиты прав человека, обеспечивать прозрачность и справедливость, обеспечивать адекватный человеческий контроль, соблюдать этические нормы, а также обеспечивать конфиденциальность и защиту данных.

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