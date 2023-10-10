Песков отверг слова Зеленского о стремлении РФ к эскалации на Ближнем Востоке

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Власти РФ негативно отнеслись к заявлению украинского президента Владимира Зеленского о том, что Москва хочет развязать вооружённый конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, обвинения руководителя Украины безосновательны. Он напомнил о "глубоких корнях" палестино-израильского конфликта. Это противостояние с большой предысторией, подчеркнул пресс-секретарь лидера России.

"Негативно, они совершенно не имеют под собой никаких оснований", — отметил Песков на брифинге, комментируя отношение Кремля к словам Зеленского.

Ранее президент Украины заявил, что Москва заинтересована в разжигании боевых действий между Израилем и ХАМАС.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя поведение Зеленского, сообщил о его страхе лишиться западной помощи на фоне событий в Израиле.