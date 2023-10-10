Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что Владимир Зеленский боится потерять поддержку из-за войны в Израиле

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Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение о том, что Владимир Зеленский испытывает беспокойство из-за возможной утраты военной поддержки со стороны Запада в связи с конфликтом в Израиле. Об этом эксперт рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Фото: wikimedia.org

Джонсон отметил, что киевский лидер сменил образ и стиль одежды.

"Видно, как он боится и нервничает. Он снял свой костюм Че Гевары-Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зеленом хаки, а старается выглядеть как Джонни Кэш, теперь он во всем черном. Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет", — указал эксперт.

Джонсон подчеркнул, что западные союзники Украины могут приоритезировать военную помощь Израилю из-за текущей ситуации, и отметил, что Киев начинает забываться в зарубежных СМИ, поскольку меньше внимания уделяется событиям, происходящим в стране.