По словам бывшего главного аналитика ЦРУ по России Джорджа Биба, как и в США, так и в Европе наблюдаются проявления усталости от продолжающегося украинского конфликта. Он отмечает, что последнее решение Конгресса США о принятии законопроекта о временных расходах без финансовой поддержки Киева на 45 дней свидетельствует о том, как быстро меняется политическая обстановка. По его мнению, такое голосование было бы немыслимо в прошлом году, говорится в статье для журнала Responsible Statecraft.
В материале также подчёркивается, что подобное настроение наблюдается и среди европейских политиков.
"Признаки "украинской усталости" появляются и в Европе. На фоне скандала с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, который нанёс ущерб европейским фермерам, президент Польши Дуда сравнил Украину с тянущим на дно утопающим. Президент Венгрии Орбан заявил, что его страна больше не будет оказывать никакой поддержки Украине", — говорится в материале.
Растущий скептицизм в Европе вызывает опасения в Вашингтоне, что страны-члены НАТО могут не разделить бремя поддержки Украины. Это, в свою очередь, ведёт к ослаблению военного морального духа и политической решимости Киева, что сделает его ещё уязвимее на поле боя. Такое сочетание факторов может привести к переломному моменту, когда постепенное ослабление поддержки Украины со стороны Запада перерастёт в резкое сокращение или даже потерю этой поддержки.
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