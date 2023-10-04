RS: сокращение помощи Украине от Запада может привести к переломному моменту

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По словам бывшего главного аналитика ЦРУ по России Джорджа Биба, как и в США, так и в Европе наблюдаются проявления усталости от продолжающегося украинского конфликта. Он отмечает, что последнее решение Конгресса США о принятии законопроекта о временных расходах без финансовой поддержки Киева на 45 дней свидетельствует о том, как быстро меняется политическая обстановка. По его мнению, такое голосование было бы немыслимо в прошлом году, говорится в статье для журнала Responsible Statecraft.

Фото: wikimedia.org

В материале также подчёркивается, что подобное настроение наблюдается и среди европейских политиков.

"Признаки "украинской усталости" появляются и в Европе. На фоне скандала с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, который нанёс ущерб европейским фермерам, президент Польши Дуда сравнил Украину с тянущим на дно утопающим. Президент Венгрии Орбан заявил, что его страна больше не будет оказывать никакой поддержки Украине", — говорится в материале.

Растущий скептицизм в Европе вызывает опасения в Вашингтоне, что страны-члены НАТО могут не разделить бремя поддержки Украины. Это, в свою очередь, ведёт к ослаблению военного морального духа и политической решимости Киева, что сделает его ещё уязвимее на поле боя. Такое сочетание факторов может привести к переломному моменту, когда постепенное ослабление поддержки Украины со стороны Запада перерастёт в резкое сокращение или даже потерю этой поддержки.