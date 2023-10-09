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Чубайса заметили в аэропорту в зоне вылета из Израиля

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Мир

Бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса сфотографировали в очереди на вылет из Израиля.

Чубайса заметили в аэропорту в зоне вылета из Израиля
Фото: ВК-аккакунт Анатолия Чубайса

Экс-руководитель госкорпорации "Роснано" заметили в аэропорту, где он ожидал посадки на самолёт с рюкзаком на плечах.

Фото опубликовал Telegram-канал "Божена".

"Мойша Израйлевич с супругой Дорой покидают Израиль. Да, это вам не Максим Галкин*", — гласит подпись к снимку.

Ранее Максим Галкин* заверил, что он и Алла Пугачёва с детьми остаются в Израиле, несмотря на начавшуюся войну.

* Физическое лицо, признанное "иностранным агентом".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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