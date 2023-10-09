Бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса сфотографировали в очереди на вылет из Израиля.
Экс-руководитель госкорпорации "Роснано" заметили в аэропорту, где он ожидал посадки на самолёт с рюкзаком на плечах.
Фото опубликовал Telegram-канал "Божена".
"Мойша Израйлевич с супругой Дорой покидают Израиль. Да, это вам не Максим Галкин*", — гласит подпись к снимку.
Ранее Максим Галкин* заверил, что он и Алла Пугачёва с детьми остаются в Израиле, несмотря на начавшуюся войну.
* Физическое лицо, признанное "иностранным агентом".
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.