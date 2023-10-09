Галкин* записал обращение по поводу ситуации в Израиле: "Пойду сдавать кровь"

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* опроверг сообщения о бегстве с Аллой Пугачёвой из Израиля.

Максим Галкин Важно! Война в Израиле!

Галкин* рассказал, что его семья не уехала из Израиля, несмотря на то, что такая возможность есть. Он отметил, что в Израиль сейчас со всего мира приезжают люди, чтобы поддержать страну и воевать за неё с оружием в руках.

Шоумен объяснил, что аэропорты Израиля переполнены, так как из страны уезжают туристы, тогда как израильтяне стремятся попасть на фронт. Он назвал это истинным, а не спущенным сверху патриотизмом.

"Если бы я служил в армии Израиля и были хотя какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошёл. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать. Думаю, что для израильтян, которые говорят по-русски, важно, что мы с Аллой здесь, в сложное время для Израиля", — сказал артист, записав обращение в своём микроблоге.

Он заверил, что гордится этой маленькой сплочённой страной.

"Горжусь, что я израильтятнин. Придёт время, и я буду гордится, что я россиянин", — сказал Максим в своём обращении.

* Физическое лицо, признанное "иностранным агентом".

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