Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Алла Пугачева и её муж Максим Галкин* спешно покидают Израиль.

Фото: Скриншот из видео

Куда теперь направятся все "убежанцы" после начавшейся войны между Палестиной и Израилем? Ясно одно, что там они точно не останутся, пишет издание "Царьград".

По информации от источников, Пугачеву и Галкина* уже видели в аэропорту Бен Гуриона.

"Решили свалить в ещё одну страну "не ведущую агрессивную политику против своих соседей" или скоро попросятся назад?" — спрашивает телеканал.

Однако сенатор от Крыма Сергей Цеков уже сказал, что они, конечно, могут вернуться домой, но окажутся изгоями.

"Если бы они просто уехали и молчали — ещё ладно, хотя нельзя уезжать из своей страны, оказавшейся в сложной ситуации. Но они же там уйму гадостей наговорили. Я не знаю, как они смогут свободно себя чувствовать, если вернутся", — уверен сенатор.

По его словам, им устроят обструкцию, а Галкин*, наверное, считал себя великим артистом, но когда вернётся, то увидит, как к нему относится на самом деле ненавистная им Россия.

* Физические лица, признанные "иностранными агентами".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Галкина* и Макаревича* призывают в армию Израиля объявлена всеобщая мобилизация