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Во Франции считают, что оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке

1:13
Мир

Оружие, поставленное США Украине, оказалось в итоге на Ближнем Востоке и используется в кровопролитных конфликтах. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своём аккаунте в социальной сети.

Во Франции считают, что оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке
Фото: openverse

"Мы предупреждали! Его (оружия для Украины на Ближнем Востоке. — Прим. Ред.) достаточно много!" — возмутился он.

Филиппо подчеркнул, что такие события ведут к "организованному мировому хаосу".

В воскресенье конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение американского оружия, использованного палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло быть перепродано им из Украины.

В субботу утром Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой из сектора Газа, а затем бойцы ХАМАС проникли в районы, прилегающие к границе на юге страны. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" напротив Тель-Авива. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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