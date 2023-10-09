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Число израильских военных, погибших в боях с палестинскими силами, достигло 73

1:37
Происшествия

Число погибших военнослужащих в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта увеличилось до 73 человек. В последние сутки ЦАХАЛ обнародовала имена ещё 16 солдат, скончавшихся во время сражений на юге страны. Об этом пишет газета Times of Israel.

Число израильских военных, погибших в боях с палестинскими силами, достигло 73
Фото: Openverse

В субботу военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о начале операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля, что привело к ответной операции "Железные мечи" со стороны армии Израиля. В своём обращении к нации премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о том, что страна переживает состояние войны и приказал провести широкую мобилизацию резервных войск.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться к переговорам, как сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя также призвал к немедленному завершению боевых действий и переходу к конструктивным переговорам.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными претензиями сторон, длится многие десятилетия и является источником напряжённости и вооружённых столкновений в этом регионе. В 1947 году ООН приняла решение о создании двух государств — Израиля и Палестины. Однако создано было только израильское. Израиль, хотя и поддержал идею двух государств, так и не освободил окончательно палестинские территории.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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