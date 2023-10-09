Экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил, что война в Израиле положит конец финансированию ВСУ из США

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Вооружённый конфликт на Ближнем Востоке будет оказывать давление на ВСУ, так как США направят всю свою финансовую и военную поддержку в сторону Израиля. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Фото: openverse

"Никаких прорывов (во время контрнаступления ВСУ. — Прим. Ред.) не произойдёт. Ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война. <…> Денег нет, уже и не будет. Понятно, что все деньги пойдут сейчас на Израиль. Болтовня президента США Джо Байдена о том, что он запросит сто миллиардов долларов в помощь Украине... Дорогие мои, кто их даст?" — задался вопросом эксперт.

В субботу Израиль подвергся невиданной по масштабам ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, боевики ХАМАС проникли в близлежащие районы на юге страны.

Ранее Россия призвала обе стороны прекратить огонь и вернуться к переговорам, заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов.