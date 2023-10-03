Государства так называемого Глобального Юга стали значительно сильнее и научились противостоять давлению развитых держав, говорится в материале китайского телеканала CGTN.
Например, многие развивающиеся государства недоумевают, почему они должны поддерживать в украинском конфликте коалицию, которую возглавляют США. В то время, как для таких стран есть куда более насущные проблемы, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").
Страны Глобального Юга воздерживаются от принятия чьей-либо стороны. И подобный отказ немедленно подчиниться по первому требованию вызвал недовольство лидеров США и государств Евросоюза.
В материале китайского телеканала отмечается, что Вашингтон, похоже, вообще был застигнут врасплох подобной реакцией развивающихся государств.
Хотя на Западе и утверждают, что конфликт на Украине якобы оказывает влияние на государства по всему миру, развивающиеся страны более сосредоточены на насущных проблемах экономики и развития.
В этих условиях Глобальный Юг наблюдает за развитием конфликта. Как отмечается в материале, Китай, Бразилия и ЮАР объединены общей приверженностью, пусть и с использованием различных подходов, к продвижению мирных инициатив, популяризации переговоров и посредничества.
"Помимо зарождающегося холодного соперничества между Вашингтоном и Пекином и продолжающегося украинского кризиса, возрождение политики неприсоединения в её современной "активной" форме подчеркивает преобладающее на Глобальном Юге разочарование в традиционном "либеральном международном порядке", проповедуемом Западом со времен Второй мировой войны", — говорится в материале китайского телеканала.
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