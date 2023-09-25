Боррель после участия в Генассамблее ООН сообщил, что мир не играет по правилам

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель после участия в работе Генассамблеи ООН заявил, что мир перестаёт играть по правилам, а Глобальный Юг активно ищет "альтернативу" сотрудничеству с Западом.

Фото: Openverse

По его словам, в ситуации многополярного мира всё время растёт количество "участников игры". Как пояснил дипломат, обычно это приводит к укреплению игровых порядков, однако сейчас на мировой арене наблюдается противоположная тенденция.

"Правила, регулирующие мир, исчерпывают себя", — отметил Боррель в своём блоге на сайте Дипломатической службы ЕС.

Он добавил, что развивающиеся государства стремятся к суверенитету и идентичности. Такие страны находятся в поиске "надёжных альтернатив Западу", указал дипломат. Боррель выразил недовольство тем, что Глобальный Юг недостаточно осуждает украинский конфликт и выступает за вытеснение этой темы из мировой повестки.

Кроме того, он уточнил, что Африка пытается сотрудничать с Россией и Китаем, рассматривая "ценности" Запада в качестве пережитка.

Однако западные лидеры иногда тоже нарушают правила, которые должны защищать, подчеркнул глава евродипломатии. Боррель убеждён: международный консенсус отсутствует практически по всем важным вопросам.