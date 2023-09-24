Дипломатия бессильна: Лавров отдал украинский вопрос на откуп ВС РФ

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Глава российской дипломатии Сергей Лавров лишил себя работы в украинском вопросе, "передав дела" ВС РФ.

Фото: Википедия

Лавров исключил возможность договориться с Западом

Глава российской дипломатии Сергей Лавров, выступая на 78-ой Генеральной Ассамблеи ООН, отметил, что "если Запад хочет решить украинский вопрос "на поле боя, то пусть будет на поле боя".

"На Западе говорят, что Россию надо победить на поле боя. Вот что мы слышим в качестве фактов и делаем выводы, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего, в том числе те, кто понимает, не очень хотят это делать публично. И в этих условиях — раз на поле боя, так на поле боя, давайте", — сказал министр.

Лавров, вероятно, имел ввиду высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая на одном из брифингов заявила, что США будут делать всё возможное, чтобы помочь Украине "наращивать возможности на поле боя".

Кроме того, Лавров выслушал выступления на Генассамблее президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского, которые назвали россиян "террористами" и "злом" с "империалистическими" замашками и призвали страны мира способствовать капитуляции РФ.

"Зеленский, и все, кто им руководит в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе в один голос твердо говорят, что никакой другой основы для мира, кроме формулы Зеленского, не существует. А формула Зеленского абсолютно нереализуема. И все это знают", — сказал Лавров.

Чем вызвана уверенность Лаврова в военной силе России

Налицо уверенность министра в военных силах России, которой раньше не было. Так, весной 2022 года Стамбульские соглашения предусматривали уход ВС РФ со всех освобождённых территорий взамен "на аренду" Крыма и Донбасса. Об этом, в частности, заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Нынешняя уверенность вызвана тем, что:

экономика России выдержала санкции и развивается. По словам президента РФ Владимира Путина , ВВП страны вышел на уровень 2021 года, как и уровень нефтегазовых доходов бюджета РФ. При этом, нефть российской марки Urals в августе торговалась в районе 70 долл. за баррель, что на 10 долл. выше ценового потолка, установленного Западом. Российские экспортёры переориентировались на Китай, Индию и Турцию;

, ВВП страны вышел на уровень 2021 года, как и уровень нефтегазовых доходов бюджета РФ. При этом, нефть российской марки Urals в августе торговалась в районе 70 долл. за баррель, что на 10 долл. выше ценового потолка, установленного Западом. Российские экспортёры переориентировались на Китай, Индию и Турцию; решены вопросы замещения импорта из стран Запада важнейших деталей для ВПК — например, микрочипов, что позволяет наращивать производство высокоточного оружия;

российская армия перестроилась и выдержала контрнаступление альянса НАТО-Украина, налажен выпуск боеприпасов и военной техники, в том числе БПЛА;

общество демонстрирует поддержку военно-политическому руководству РФ;

Лавров на Ассамблее ещё раз заручился поддержкой Глобального ЮГА. Вот, например, что сказал союзник США, президент Колумбии Густаво Петро, чья страна является ассоциированным членом НАТО:

"Они забывают, что в наши страны неоднократно вторгались те самые люди, кто сейчас так много говорит о противодействии вторжениям. Они забывают, что ради нефти они вторглись в Ирак, Сирию и Ливию. Называя причины, по которым надо прийти на защиту Зеленскому, они забывают, что по тем же самым причинам надо прийти на защиту и Палестине".

По словам Петро, необходимо положить конец всем войнам — но "они при этом не дают закончиться одной из них, потому что она их устраивает, это их Игра престолов".

"Это их Голодные игры. У них не нашлось 100 млрд долл. для защиты стран от наводнений, штормов и ураганов. Зато они мгновенно выделяют эти деньги на то, чтобы русские и украинцы убивали друг друга", — сказал Петро.

"Договорняков" не будет

Заявление Лаврова последовало после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И и его визита в Москву, а также после визитов президента КНДР Ким Чен Ына Кима в РФ и министра обороны РФ Сергея Шойгу в Иран с хорошими для РФ результатами.

Лавров сделал для себя однозначный вывод — надо завершать дипломатию до лучших времён, ВС РФ будут воевать до капитуляции Киева.

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